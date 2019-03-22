Gördes'te Cumhur İttifakı Baharı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Gördes Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol Gördes'te vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Gördes Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Gördes Belediye Başkan Adayı Muhammet Akyol ile birlikte Gördes'te vatandaşlarla buluştu. Miting öncesi Gördes Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Ergün, belediye personelleri ile bir araya geldi. Sonrasında Şehit Makbule Hanım Meydanı'nda miting düzenleyen Başkan Ergün ve Başkan Akyol'a, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan parti teşkilatları eşlik etti. Meydanı kadın-erkek, genç-yaşlı binlerce Gördesli hıncahınç doldurdu.

"Hayata geçecek dev projelerin yanında olacağız"

Şehit Makbule Hanım Meydanı'nda düzenlenen mitingde ilk konuşmayı Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol yaptı. Vatandaşlara seslenen Başkan Akyol, bugüne kadar Gördes için çalıştıklarını belirterek, "Bizlere emanet edilen bu şehrin millete ait olduğunu aklımızdan çıkarmadık çıkarmayacağız. Ülkemizi daha ileriye taşıma gayretinde olacağız yeni dönemde hayata geçireceğiniz dev projelerin yanında birlikte birçok projeyi hayata geçireceğiz. Cumhur ittifakı olarak hem Gördes hem de büyükşehri kazanarak ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Cengiz başkanımızın Gördes'te yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da el ele vererek hizmetimize devam edeceğiz" dedi.

"Gördes'e 5 yılda 43 milyon liralık yatırım yaptık"

Gördes Belediye Başkanı Akyol'un ardından alanı dolduran vatandaşlara seslenen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2014 yılında Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte yeni ve zorlu bir sürecin içinde olduklarını hatırlatarak, "Öncelikle bizlere oy veren/vermeyen tüm kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu sürecin ardından bizden hizmet bekleyen 17 ilçemize ve bin 88 mahallemize en güzel hizmetleri ulaştırmak için kolları sıvadık. Önceliğimizi altyapıya verdik. Gözle görünmez, oy getirmez demedik ve sizlerin daha sağlıklı sular içmenizi, daha sağlıklı altyapıya kavuşarak bulaşıcı hastalıklardan uzak durmanızı önceliğimiz bildik. Yeni kurulmuş olmasına rağmen MASKİ Genel Müdürlüğü kanalıyla 101 ve 154 mahalle projeleri, atık su arıtma tesisi, dere temizlikleri, içme suyu ve yağmur suyu hatları, kanalizasyon ve fosseptik hatları, içme suyu depolarının temizliği ve yenilenmesi gibi çok sayıda altyapı hizmetini hayata geçirdik. Yalnızca MASKİ'nin Gördes'e 5 yılda yaptığı yatırımın parasal değeri 43 milyon 200 bin lira" dedi.

"Gıda Bankaları'nı hizmete sunduk"

Göreve geldiği süre içinde sözünü verdiği Gıda Bankalarını hizmete sunduklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Şu an 441 gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşımız buradan yararlanıyor. Başarısını yüzde 98'in üzerine çıkaran MABEM kurslarımızdan 365 Gördesli evladımız eğitim alıyor. Şehit Makbule Hanım Parkı ve Kent Meydanı, merkez itfaiye amirliği, Yakaköy ve Çiçekli mahallelerimize itfaiye noktaları, Beğel Mahallemize sulama göleti, Efendili Mahallemize hayvan içme ve sulama göleti, Kalemoğlu Mahallemize düğün salonu, ilçe merkezine mezbaha ilçemize kazandırdığımız projeler. Bizim kısaca prestij caddesi olarak adlandırdığımız Şehit Pilot Bahri Önser Caddesi ve Molla Fenari Sokak, Havuzlu Çarşı Yol ve Tretuvar ile Meydan düzenlemesi çalışmamız da tamamlanmak üzere" diye konuştu.

"Büyükşehir ve MASKİ ile birlikte Gördes'e toplam yatırım 83 milyon lira"

Başkan Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin Gördes'e yaptığı yatırımlardan bahsederken, "Asfaltından parke taşına, ilaçlama hizmetlerinden sosyal yardım projelerimize, kırsal hizmetlerden ulaşım hizmetlerine, az önce saydığım Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün büyük projelerine kadar Gördes'imize yaptığımız yatırımın toplam miktarı tam 83 milyon lira. 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Büyükşehir'de şahsım, Gördes'te Muhammed Akyol başkanım yeniden aday gösterildik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve MHP Genel Başkanımıza bizlere gösterdikleri güven nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu güzel ittifakın yapısına uygun olarak çalışıyor ve sadece hizmetlerimizi ve nasip olur da bizlere teveccüh gösterirseniz önümüzdeki dönemde yapacaklarımızı anlatıyoruz. 10 yıldır Manisa'ya hizmet etme onurunu şahsıma yaşattınız. Bu nedenle oy veren vermeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Teveccüh gösterir 5 yıl daha bizlere hizmet etme imkanı verirseniz, Şehit Üst Çavuş Özgür Artunç Bulvarı ve Fatih Bulvarı prestij cadde, pazaryeri ve kapalı otopark, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi projelerimiz hazır. Bunları da Muhammed Başkanla el ele vererek, Cumhur İttifakı'nın gücüyle Gördes'imize kazandıracağımızın sözünü veriyoruz. Yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatı. İnşallah bu güzel projeleri kazandırmak bizlere nasip olur diyorum" dedi.

Birlik Pozu

Konuşmaların ardından Gördes Belediye Meclis Üyesi adaylarının tanıtımı da gerçekleştirildi. Tanıtımın akabinde Başkan Ergün, Başkan Akyol ve meclis üyeleri Cumhur İttifakı ruhunun birlik ve beraberlik pozunu verdi. Gördesli vatandaşlar, Cumhur'un adaylarına alkış ve tezahüratlarıyla destek verdi.