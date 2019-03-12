Son Dakika Haberleri: Gördes'te Evi Yanan Ailelere Büyükşehir Desteği

Gördes'te Evi Yanan Ailelere Büyükşehir Desteği

46 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen iki aileye eşya yardımı yaptı.

Gördes'te Evi Yanan Ailelere Büyükşehir Desteği, System.String[]

Eşyaları ailelere yerinde teslim eden Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün her zaman Manisalıların yanında olduğunu söyledi.

Zor günlerinde vatandaşların yanında olmayı kendine ilke edinen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde iki ailenin yüzünü güldürdü. Hanife Karademir ve Mehmet Kurtulan ailelerinin yaşamlarını sürdürdüğü hanelerinde çıkan yangınlarda sonucu birçok eşyası kullanılamaz duruma geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran ve yardım isteyen ailelerin talebini yanıtsız bırakılmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ile birlikte ailelere ziyarette bulundu. Heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi yeni ev eşyalarını alan Karademir ve Kurtulan aileleri de; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:09 Kaynak: Bültenler

Cengiz Ergün, Manisa, Gördes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin Bakanlık'tan Tatil Rezervasyonu Uyarısı: 30 Gün Öncesine Kadar Feshedebilir, Paranızı Geri Alabilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 16:55:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gördes'te Evi Yanan Ailelere Büyükşehir Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]