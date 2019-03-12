Gördes'te Evi Yanan Ailelere Büyükşehir Desteği

Eşyaları ailelere yerinde teslim eden Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün her zaman Manisalıların yanında olduğunu söyledi.

Zor günlerinde vatandaşların yanında olmayı kendine ilke edinen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde iki ailenin yüzünü güldürdü. Hanife Karademir ve Mehmet Kurtulan ailelerinin yaşamlarını sürdürdüğü hanelerinde çıkan yangınlarda sonucu birçok eşyası kullanılamaz duruma geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran ve yardım isteyen ailelerin talebini yanıtsız bırakılmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, Gördes Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ile birlikte ailelere ziyarette bulundu. Heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi yeni ev eşyalarını alan Karademir ve Kurtulan aileleri de; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.