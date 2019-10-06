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Gördes'te fidanlar yeşeriyor

39 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı teknik ekipler, "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Gördes'te üreticilere dağıtılan fidanların kontrolünü gerçekleştirdi.

Gördes'te fidanlar yeşeriyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı teknik ekipler, "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Gördes'te üreticilere dağıtılan fidanların kontrolünü gerçekleştirdi.


Kırsal bölgeleri geliştirmek adına önemli projelere imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda başlattığı "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere destek olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan ve yürütülen "Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere teslim edilen fidanların kontrolleri yapılıyor. Toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumları teknik ekiplerce kontrol edilerek üreticilere yetiştiricilik teknikleri hakkında tavsiyeler veriliyor. Bu kapsamda Gördes ilçesine fidanların teslim edildiği mahallelere ziyarette bulunan teknik ekipler, toprakla buluşturulan fidanların gelişim durumlarını incelediler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde Gördes'te 2016 yılında 9 bin 492 adet zeytin fidanı, 7 bin 371 adet ceviz fidanı, 2017 yılında ise 26 bin 880 adet zeytin fidanı, 4 bin 414 adet ceviz fidanı üreticilerle buluşturuldu. Önümüzdeki süreçte 17 ilçede üreticilere teslim edilen fidanların kontrollerinin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Manisa, Gördes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:32 Kaynak: İHA
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