Son Dakika Haberleri: Gördes'te "Gelin Kardeş Olalım" Projesi Tanıtıldı

Gördes'te "Gelin Kardeş Olalım" Projesi Tanıtıldı

1 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesi ile Antalya'nın Finike ilçesi arasında kardeşlik protokolü kapsamında yürütülen "Gelin Kardeş Olalım" projesi Gördesli çiftçilere tanıtıldı.

Gördes'te
Manisa'nın Gördes ilçesi ile Antalya'nın Finike ilçesi arasında kardeşlik protokolü kapsamında yürütülen "Gelin Kardeş Olalım" projesi Gördesli çiftçilere tanıtıldı.

Antalya Valisi Münir Karaoğlu ile Gördes Kaymakamı Bekir Abacı arasında imzalanan kardeşlik protokolü kapsamında "Gelin Kardeş Olalım" projesi tanıtıldı. Antalya'nın Finike ilçesi ile Manisa'nın Gördes ilçesi arasında imzalanan kardeşlik protokolüyle tarımsal üretimde hem geliri arttırma hem de çiftçiler arasında sosyal iletişim kurulması hedeflendi. Proje ekibi tarafından Gördes'in Çiğiller ve Güneşli mahallelerinde çiftçilere uygulamalı eğitim verildi. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Güngör Akyol, "Geçtiğimiz ocak ayında Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve İlçe Kaymakamımız Bekir Abacı, beraberinde Antalya Finike, ile kardeşlik protokolü imzaladık. Projenin amacı Gördes ilçe ve mahallelerinde bulunan üreticilerimizin tarımsal yenilikleri doğru bilgi ve teknoloji kullanımının yaygınlaştırılarak tarımsal geliri artırmak" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:14 Kaynak: İHA

Manisa, Antalya, Gördes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:16:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gördes'te "Gelin Kardeş Olalım" Projesi Tanıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]