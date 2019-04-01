Son Dakika Haberleri: Gördes'te Genç Esnaf 25 Yaşında Muhtar Seçildi

Gördes'te Genç Esnaf 25 Yaşında Muhtar Seçildi

23 dakika önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde genç muhtar adayı 25 yaşındaki Deniz Peker 31 Mart yerel seçimlerinde 25 oy alarak muhtar seçildi.

Gördes'te Genç Esnaf 25 Yaşında Muhtar Seçildi, System.String[]
Manisa'nın Gördes ilçesinde genç muhtar adayı 25 yaşındaki Deniz Peker 31 Mart yerel seçimlerinde 25 oy alarak muhtar seçildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 3 adayın yarıştığı Gülpınar Mahallesinde muhtarlığı 25 yaşındaki Deniz Peker 25 oy alarak kazandı. Seçimler öncesi adı en genç muhtar adayları arasında geçen Deniz Peker, Gülpınar Mahallesi Muhtarlığı için yapılan seçim sonucunda oy kullanan 67 seçmenin 25 kişinin desteğini alarak muhtar oldu. Genç olmasının avantaj olduğunu söyleyen Peker, "Genç ve dinamik yapımla mahalle sakinlerine her türlü hizmeti en iyi şekilde verebilmek adına muhtar oldum. Hedefim mahalle sakinlerinin sorunlarını ve mahallemize yapılması gerekenleri ekip çalışması ruhuyla gerçekleştirip mahallemizdeki muhtaç, yaşlı, kimsesiz ve engelli bireyleri birebir tespit ederek ilgili kurumlarla diyalog halinde olacağız. Seçimlerde bize teveccüh göstererek oy veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:30 Kaynak: İHA

Manisa, Gördes, Genç, Güncel
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