Son Dakika Haberleri: Gördes'te Karla Mücadele Sürüyor

Gördes'te Karla Mücadele Sürüyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, geçtiğimiz akşam Gördes'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Gördes'te Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, geçtiğimiz akşam Gördes'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Kalemoğlu ve Çiçekli Mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İlin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi yoğun çaba sarf etmeye devam ediyor. Gördes'in yüksek rakımlı mahalleleri Kalemoğlu ve Çiçekli Mahallelerinde de etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kar küreme çalışmaları ile yollar açık tutuluyor. Gerçekleştirilen tuzlama çalışmalarıyla da buzlanmanın önüne geçilerek yolların daha güvenli bir hale gelmesi sağlanıyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, ekiplerin 7/24 görev başında olduklarını dile getirerek, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Çiçekli, Gördes, Güncel
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