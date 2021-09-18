Gördes'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Balıklı mahallesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına Gördes Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 yangın söndürme arazözü, 2 su tankeri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.
Kaynak: AA
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