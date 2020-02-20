Gördes'te şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gördes'te şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak - Son Dakika

Gördes'te şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak

6 saat önce

Manisa'nın Gördes ilçesinde 8 okul kütüphanesine Gördesli şehitlerin isimleri verilecek.

Gördes'te şehitlerin isimleri kütüphanelerde yaşatılacak, System.String[]

Manisa'nın Gördes ilçesinde 8 okul kütüphanesine Gördesli şehitlerin isimleri verilecek.

Gördes Milli Eğitim Müdürlüğünce, MANEP 2023 kapsamında "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" ve "Şehit Makbule Hanım'ın Torunları Şehitlerine Sahip Çıkıyor" projeleri kapsamında her okula öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir kütüphane kurulması için kaymakamlık, belediye, Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Platformu ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Şehit Makbule Hanım'ın adı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kütüphanesine, Piyade Er Ekrem Karaslan'ın adı Cumhuriyet Ortaokulu Kütüphanesine, Hv. Plt. Üstğm. Bahri Önser'in adı Cemal Aybey İmam Hatip Ortaokulu Kütüphanesine, J. Er Ahmet İnceyol'un adı Şehit Makbule Hanım İlkokulu Kütüphanesine, J. Er Ahmet Aran'ın adı Beşeylül İlkokulu Kütüphanesine, J. Er Yakup Cavuldak'ın adı Atatürk İlkokulu Kütüphanesine, J.Er Mehmet Doğan'ın adı Yakaköy Ortaokulu Kütüphanesine, P.Er Mehmet Adıgüzel'in adı ise Beğel Ortaokulu Kütüphanesine isimleri verilecek.

Türkiye'de ilk olacak bir çalışma

Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, şehitlerin isimlerinin kütüphanelere verilmesini önemsediklerini ve protokolün bu boyutta Türkiye'de bir ilke imza atacağını ifade etti.

Manisa, Gördes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:40 Kaynak: AA
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