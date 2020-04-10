Gördes'te tedbirlere uymayan 12 kişiye ceza - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlem ve yasakları ihlal eden 12 kişiye cezai işlem uygulandı.



Gördes'te korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar ve yasaklara uymayan 7 kişiye sosyal mesafeyi ihlal etmekten ve emniyet güçlerinin ikazlarına rağmen dışarı çıkan 65 yaş üstü 5 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden olmak üzere toplam 12 kişiye cezai işlem uygulandı. - MANİSA