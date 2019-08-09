Son Dakika Haberleri: Gördes'te yol çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Gördes'te yol çalışmaları devam ediyor

19 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün verdiği müjdeli haberler sonrasında yol yapım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'teki çalışmalarını hızlandırdı.

Gördes'te yol çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yaptığı Ankara temasları sonrasında verdiği müjdeli haberler ile birlikte yol yapım çalışmalarını hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes'teki çalışmalarını da hızlandırdı.

Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla asfalt çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekipler Gördes'te alt yapısı tamamlanan bölgelerde yol yapım çalışmalarını büyük özveriyle sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Ankara ziyaretinde aldığı kredi onayının ardından asfalt çalışmalarına hız verdik.Bu vesileyle Manisalı vatandaşlarımıza hizmet için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Cengiz Ergün, Manisa, Gördes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:55 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu
Son Dakika! Bakan Kurum, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Çavuşoğlu'ndan net "güvenli bölge" mesajı: Buna müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:15:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gördes'te yol çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]