Gördes'teki seralarda üretim başladı

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına il genelinde önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliğinin (seraların) geliştirilmesi projesi kapsamında, Gördes'te 21 adet seranın kurulumunu tamamlayarak üreticilere teslim etti. Teslim edilen seralarda üretime başlayan üreticiler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında 104 seranın montajını yaparak, üreticilere destek sağlayacak. Bu kapsamda ilk etapta Gördes ilçesinde 21 adet seranın kurulumu tamamlanarak üreticilere teslim edildi. Çiftçiler, teslim edilen seralarda üretime başlarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, üreticiye verdiği destek için teşekkür etti.

Çalışmalar devam ediyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Üreticilere yeni bir gelir kapısı kazandırmak, kırsal da kalkınmayı sağlamak amacıyla üreticiye verdiğimiz yüzde 75 hibe desteği projemiz kapsamında Gördes ilçemizde 5 mahallede 21 adet seranın kurulumunu tamamladık. Kırkağaç ilçemizde 25 adet serada konstrüksiyon montaj çalışmaları, Demirci ilçemizde 14 adet serada naylon çekim işlemleri, Kula ve Selendi ilçelerimizde 23 adet serada temel ankraj çalışmaları devam etmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kurulan seraların, çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını dileriz" dedi. - MANİSA