Gördesli Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Kula'da sahnelendi - Son Dakika
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Gördesli Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Kula'da sahnelendi

27.05.2022 09:13
Gördesli Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Kula'da sahnelendi

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım'ın şehadetinin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan tiyatro oyunu, Manisa'nın Kula ilçesinde sahnelendi.

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım'ın şehadetinin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan tiyatro oyunu, Manisa'nın Kula ilçesinde sahnelendi.

Gördes Kaymakamlığı, Gördes Belediyesi ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan "Gördes'in Kızı Asker Makbule" adlı oyun, Kula Belediyesi Yunus Emre Tiyatro Sahnesi'nde, Kulalıların beğenisine sunuldu.

Senaryosunu Eşref Karadağ'ın yazdığı ve Fahri Karakuş'un yönettiği tiyatro oyununda Gördes ve Demirci İlçelerinde Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan olaylar ve Şehit Makbule Hanım'ın kahramanlıkları konu edildi.

Oyunu, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda seyirci izledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gördesli Makbule Hanım'ı anlatan tiyatro oyunu, Kula'da sahnelendi - Son Dakika


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