Gördesli Muhtarlardan Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Son Dakika

İlçede yapılan hizmet ve yatırımlar için memnuniyetini dile getiren Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır, "Bir dediğimizi, iki etmiyorsunuz. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nakıpağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sabri Atay, Güneşli Mahalle Muhtarı Erdal Terim, Kayacık Mahalle Muhtarı Ali Çiftçi, Karayağcı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gazan'ı makamında konuk etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün de hazır bulundu.

"Bir dediğimizi, iki etmiyorsunuz"

Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçedeki yatırım ve hizmetleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır, "Bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Allah'a şükür. Biz memnunuz. Allah'ta sizden memnun olsun. Bir dediğimizi, iki etmiyorsunuz. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Ergün, yatırım ve hizmetleri anlattı

En iyi hizmeti yapmanın çaba ve gayreti içerisinde olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Bulunduğumuz makamlar gelip geçici. Vatandaşlarımızın desteğiyle, bu görev bize nasip olmuş. Elimizden gelenin en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Sahadan aldığımız bir Allah razı olsun sözü bizler için en büyük mutluluk. Vicdanen rahat ve huzurluyuz. Her şey mükemmel mi? Mümkün değil.İmkanlar ve şartlar dâhilinde en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Geride kalan 7 yılda, Gördes'te Büyükşehir Belediyesi olarak 118 milyon 251 bin lira. MASKİ olarak da devam eden yatırımlarla beraber, 79 milyon 327 bin liralık yatırım yapmışız. Helali hoş olsun. Altyapısıyla, üstyapısıyla, caddeleriyle, sokaklarıyla… Güneşli, Evciler, Ulgar Mahallesi'nde alt ve üstyapı işleri başladı. Ulgar Mahallesi'nde tamamlanmak üzere. Güneşli Mahallesi'nde içme suyu hatları yapılıyor, depolar yapılıyor. Orada verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Daha önce arıtma tesisini de yapmıştık. Asfalt çalışmalarına bakıyorum. Toplam yol ağı olan 470 kilometrenin, 230 kilometresini şuana kadar bitirmişiz. Bu yazda, 105 kilometre asfalt çalışması var. Bu anlamda vatandaşlarımız önemli hizmetler yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.