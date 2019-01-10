Gördesliler, Minikler İçin İlmek İlmek Örüyor
1 saat önce
Gördes Kadınlar Derneği ve Gördes Muhtarlar Derneğinin yürüttüğü Gördes Kaymakamlığı ve Gördes Belediyesinin desteklediği ve Gördes ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu 'İlmek ilmek örüyoruz' projesi kapsamında, Gördes'te köy okullarından Deliçoban, Köseler ve Ulgar ilkokullarında...
Gördes
Kadınlar Derneği ve Gördes Muhtarlar Derneğinin yürüttüğü Gördes Kaymakamlığı ve Gördes Belediyesinin desteklediği ve Gördes ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olduğu 'İlmek ilmek örüyoruz' projesi kapsamında, Gördes'te köy okullarından Deliçoban, Köseler ve Ulgar ilkokullarında öğrenim gören toplam 70 öğrenciye atkı ve berelerin dağıtımı gerçekleştirildi.
Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Gördes'te köy okullarında öğrenim gören ilkokul öğrencilerine Gördesli kadınlar tarafından atkı ve bere örüldü. 'İlmek ilmek örüyoruz' projesi çerçevesinde Gördes Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol
, İlçe Başkanı Rıza Dilcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun
Çelik, Gördes Kadınlar Derneği ve Gördes Muhtarlar Derneğinin temsilcileri tarafından Gördesli kadınların ördüğü atkı ve bereler öğrencilere dağıtıldı.
İlçede soğuk havanın etkili olması dolayısıyla öğrenciler için hazırlanan atkı ve berelerin dağıtıldığını ifade eden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Kış şartlarında okula giden çocuklarımızın üşümemesi için 'İlmek ilmek örüyoruz' projesini başlattık. Hediyelerini alan öğrencilerimizin yüzlerinde gülümseme ve gözlerinde mutluluk her şeye değer. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Projemiz devam ediyor diğer okullardaki öğrencilerimize de hediyelerini ulaştıracağız. Bu projede başta Gördesli kadınlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:53 Kaynak: İHA
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