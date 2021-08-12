Üye Girişi
Gordion Antik Kenti, "Başkentin ilk dünya mirası" olmayı bekliyor - Son Dakika

Gordion Antik Kenti, "Başkentin ilk dünya mirası" olmayı bekliyor

12.08.2021 10:58
Gordion Antik Kenti,

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanacak raporun olumlu çıkması halinde Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk antik kent olacağını bildirdi.

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığının başvurusu sonrası hazırlanacak raporun olumlu çıkması halinde Gordion'un, başkent Ankara'dan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk antik kent olacağını bildirdi.

POTA Genel Koordinatörü Koç, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması yönündeki başvuruya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gordion Antik Kenti'nin 2012'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını belirten Koç, POTA'nın 2014'te kurulduğunu, bu tarihten sonra Polatlı Belediyesi ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Gordion Antik Kenti'yle ilgili çalışma başlattıklarını belirtti.

Polatlı Belediyesinin alanı korumak amacıyla Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim seferberliği başlattığını kaydeden Koç, bilgilendirilen öğretmenlerin okullardaki sunumlarıyla duyarlılık sağlamaya çalıştığını ifade etti.

Koç, antik kentin tanıtımı için yapılanları "2016 yılında ilk uçuşları yaparak 1 yıl boyunca sıcak hava balonu uçurduk ve Ankara'da ilk kez Uluslararası Gordion Yarı Maratonu düzenledik, bu maratonlar 2 yıl üst üste yapıldı. Avrupa Miras Günleri kapsamında miras eğitimleri verildi. POTA bu çalışmalarla bu alanı tanıtmaya çalıştı." sözleriyle anlattı.

Koç, Dünya Mirası Gezginler Derneği ile yürüttükleri iş birliğiyle gençlere kültür varlıklarının ne olduğunu ve bunların nasıl korunabileceğini öğretip, eğitimin sonunda gençleri "kültürel mirasların koruyucusu" ilan ettiklerini kaydetti.

Heyet Ankara'dan pozitif görüşlerle ayrıldı

POTA'nın çalışmalarıyla oluşturulan dosyayla geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO'ya başvurulduğunu ve dosyanın kabul edildiğini aktaran Koç, Gordion Antik Kenti'nin listeye alınabilmesine yönelik kriterleri denetlemek ve nihai raporu hazırlamak üzere heyet görevlendirildiğini anlattı.

Koç, bu amaçla Fransa merkezli Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyinden (ICOMOS) uzman Cynthia Dunning ve beraberindeki heyetin 5 gün boyunca Polatlı'da incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Uzmanlara incelemeleri sırasında eşlik ettiğini belirten Koç, "Heyetin bölgede yaptığı incelemeler sonucunda gayet olumlu izlenim aldık." dedi.

"Onların gözlerindeki ışıltıları, Kral Midas'ın mezarına, antik kente bakışları, dünyanın en fazla tümülüsünün bulunduğu yere heyecanla bakmaları çok önemli diye düşünüyorum. Mutlaka listeye girer diye bir beklenti içerisindeyiz." ifadelerini kullanan Kadim Koç, listeye girdiği takdirde Gordion'un, Ankara'nın ilk dünya mirası olacağını kaydetti.

Koç, incelemenin ardından, gelecek yıl düzenlenecek 45. Dünya Miras Komitesi toplantısında Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla ilgili nihai kararın verileceğini söyledi.

Gordion Antik Kenti, Başkentin ilk dünya mirası olmayı bekliyor
Gordion Antik Kenti, Başkentin ilk dünya mirası olmayı bekliyor

UNESCO Dünya Miras Listesi, Polatlı, Turizm, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gordion Antik Kenti, 'Başkentin ilk dünya mirası' olmayı bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı 11:55 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı 11:39 Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek 10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı 10:24 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın 09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın

Son Dakika Haberleri
12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı
11:54 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:35 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
11:15 Dolar düşüşte! Bugün 8,58'den işlem görüyor
10:54 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:54 Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı
10:47 Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı         
12:05
Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı         
11:56
Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu! Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu!         
11:43
Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı         
11:36
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 12:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gordion Antik Kenti, "Başkentin ilk dünya mirası" olmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement