Son Dakika Haberleri: Gordon Hayward 6 hafta oynamayacak
Son Dakika Spor Gordon Hayward 6 hafta oynamayacak - Son Dakika Spor

Gordon Hayward 6 hafta oynamayacak

6 saat önce

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Celtics'in San Antonio Spurs'ü 135-115 yendiği maçta sol eli kırılan Hayward'ın ameliyat edildiği ve iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta süreceği bildirildi.

Gordon Hayward 6 hafta oynamayacak, System.String[]

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Celtics'in San Antonio Spurs'ü 135-115 yendiği maçta sol eli kırılan Hayward'ın ameliyat edildiği ve iyileşme sürecinin yaklaşık 6 hafta süreceği bildirildi.


Bu sezon 8 maçta görev yapan Hayward, şu ana kadar 18,9 sayı, 7,1 ribaunt, 4,1 asist ortalamaları yakaladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

San Antonio Spurs, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


San Antonio Spurs, Tony Parker'ın formasını emekli ediyor
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:16:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gordon Hayward 6 hafta oynamayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]