Gördüğü ayıyı "gel gel" diyerek çağırdı - Son Dakika

- Gördüğü ayıyı "gel gel" diyerek çağırdı

Sivas'ın Hafik ilçesinde gördüğü ayıyı "gel gel" diyerek çağıran vatandaş şaşırttı

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde gördüğü ayıyı "gel gel" diyerek çağıran vatandaş şaşırttı.

Korona virüs ve kene nedeniyle insanların uzaklaştığı doğada yaban hayvanları köylerin yakınlarına inmeye başladı. Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 26 kilometre olan Celalli köyü yakınlarında ayı görüntülendi. İlçede kepçe operatörü olarak çalışan Erdal Aytan aracıyla işe gitti sırada yol üzerinde ayı ile karşılaştı. Aç olabileceği düşüncesi ile ayıya yemek vermek için aracını durduran Aytan, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Aytan, kaydettiği görüntülerde ayıyı "gel gel" diyerek çağırması dikkat çekti. Görüntülerde hızla koşan ayı bir süre sonra doğaya kaçarak gözden kayboldu.