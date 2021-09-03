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Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber - Son Dakika

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber

03.09.2021 18:14

Kocaeli'deki bir özel eğitim merkezinin maskotu haline gelen ve gördüğü her şeyi yutan "Hırsız" lakaplı deve kuşu Nandu'nun karnından son olarak anahtarlık ve birçok madde çıkarılmıştı. Nandu, ameliyattan sonra toparlanamayarak hayata veda etti.

Kocaeli'deki özel eğitim merkezinin maskotu konumunda bulunan ve gördüğü her şeyi yutması nedeniyle "Hırsız" olarak adlandırılan deve kuşu Nandu'dan kötü haber geldi. Nandu, girdiği ameliyatın ardından tedavi sürecini kaldıramayarak hayatını kaybetti.

HIRSIZLIKLARIYLA GÜNDEME OTURMUŞTU

Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinin yetkilileri, iki yıl önce öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan 'Nandu' sahiplendi. Henüz çok küçük yaşta sahiplenilen Nandu; görevlilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin elinde büyüdü. Okulun eğlence kaynağı olan Nandu, öğrenciler için gelen poğaçaları çalmasıyla da Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Ameliyatla karnından anahtarlık çıkarılan hırsız deve kuşundan kötü haber

HEMEN AMELİYATA ALINDI

2 gün önce Nandu'nun bakımını yapmak için gelen görevliler, hasta olduğunu fark edince hemen veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim tarafından tedavi edilen hayvanın midesinde kilit, anahtarlık ve çok sayıda aparat olduğu fark edilince hemen ameliyat edildi. Ameliyattan sonra tekrar okula getirilen Nandu hayatını kaybetti. Nandu'nun öldüğünü duyan okul çalışanları ve öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Nandu'nun okulun maskotu olduğunu ve öldüğü için çok üzüldüğünü söyleyen öğretmenler, poğaça çalma anlarının görüntülerini hala izlediklerini dile getirdi.

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Ameliyatla karnından anahtarlık çıkarılan hırsız deve kuşundan kötü haber

"YERİNİ NASIL DOLDURACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"

Nandu'nun öldüğüne çok üzüldüğünü söyleyen fizyoterapist İrem Nur Komaz, "Anahtarlarımız, poğaçalarımız aklınıza ne gelirse her şeyi yiyordu. Burada bizim eğlence, moral kaynağımızdı. Kötü bir süreçten geçti. Veteriner hekim geldi baktı, ameliyatları yapıldı ama maalesef kurtaramadık. Ölümü bizi çok üzdü gerçekten. Eksikliğini hissedeceğiz. Öğrencilerimiz çok seviyordu onu. Özellikle onunla etkileşime geçip çok güzel bir şekilde devam ettiriyorlardı. Bu durum öğrencilerin hoşuna gidiyordu, hayvan sevgisini çok güzel bir şekilde aşılamıştık. Nandu'nun ölmesi öğrenciler için de kötü oldu. 2 yıldır buradaydı ve ona biz bakıyorduk. Bayağı alışmıştık, artık ailemizden biri gibi olmuştu. Çok üzdü bizi bu durum, yerini nasıl dolduracağız bilmiyoruz" dedi.

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Ameliyatla karnından anahtarlık çıkarılan hırsız deve kuşundan kötü haber

"ÇOK SEVİMLİ BİR HAYVANDI"

Nandu'nun çocuklara katkı sağlanması için okula getirildiğini söyleyen seyis Cabbar Şahbaz ise, "Daha çok küçükken okula getirildi, ortaya çok enteresan bir hayvan çıktı. Çok sevimliydi, buranın maskotuydu, şirin bir hayvandı. Aileler kahvaltı yaparken o da saf bir şekilde yaklaşarak gagası da uzun olduğu için masadan bir şeyleri hemen alıp kaçıyordu. Doymayı da bilmezdi, insanların sevdiği bir hayvandı. Elinde poğaça, simit varsa yandın, kaçmak zorundasın, yoksa affetmiyordu. Çocuklara çok büyük katkılar kattı. Bu sabah şok olduk öldüğünü görünce, keşke rüyada olsaydık. Yıkıldık personelimizdi, aileden biriydi, evladımız gibiydi. Yeri dolmayacak bir hayvandı. Hasta olduğunu fark ettik, bütün imkanlar sunuldu veteriner hekime gitti, ameliyata girdi. Umutla bekledik tabi ama takdiri ilahi. Çakmak, değişik aparatlar, kilitler midesinden çıktı. Elinde anahtar gördüğü zaman kovalıyordu, almadan bırakmazdı peşini. Çok üzgünüz, mutsuzuz, onun yeri dolmayacak, sevgisi de apayrıydı" diye konuştu.

Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber

Başiskele, Veteriner, Türkiye, Kocaeli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber - Son Dakika


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