Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı

07.03.2022 17:28

Ankara'da yaşanan olayda gördüğü şiddet sebebiyle babaevine dönen 20 yaşındaki eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle katleden şahıs, "iyi hal" indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Emine Yanıkoğlu'nun ailesinin avukatı, uygulanan indirime tepki göstererek bir üst mahkemeye başvuracaklarını ifade etti.

Emine Yanıkoğlu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında evlendiği Soner Yanıkoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk edip, babaevine döndü. Soner Yanıkoğlu da geçen yıl 30 Temmuz'da, eşini geri götürmek için kayınpederinin evine gitti. Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek, eşinden eşyalarını getirmesini istedi. Yanıkoğlu, eşyaları getirme bahanesiyle tekrar döndüğü kayınpederinin evinde çantadan çıkardığı pompalı tüfekle ateş ederek, eşini öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Yanıkoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SİLAHI ARKADAŞIMA SATMAK İÇİN YANIMA ALDIM"

Sanık Soner Yanıkoğlu'nun Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sanık Yanıkoğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile cezaevinden katıldı. Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme de son savunmasını yapan Soner Yanıkoğlu, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Niyetim öldürmek olsa ilk eve gittiğimde yanımda silah olurdu. Silahı arkadaşıma satmak için yanıma almıştım. Rahmetli eşim ağır küfürler etti. Bu benim kanıma ve erkeklik gururuma dokundu, pişmanım" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Avukat beyanlarının ardından savcı, Soner Yanıkoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yanıkoğlu'na iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdi. Hükümle birlikte tutukluluğun devamına karar verildi.

"ÜST MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Duruşma sonrası Emine Yanıkoğlu'nun ailesinin avukatı Semih Kemal Coşan açıklama yaptı. Coşan, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin önüne geçilmesi için her zaman sanıklar aleyhine ağır cezalar verilmesini istediklerini söyleyerek, "Mahkemece takdiri indirim uygulaması bu çabalarımıza darbe vurmaktadır. Bu tür indirimler gerek toplum vicdanında gerekse müştekiler nezdinde adalete güveni sarsmaktadır. Mahkeme kadın cinayetlerine alelade bir dava gözü ile bakıp kendi takdiri ile böyle indirimler uygulamaya devam ederse birçok kadın derneği kuruluşu ve avukatın çabaları sonuçsuz kalacaktır. Mahkemenin sanık lehine uyguladığı bu takdiri indirimi kabul etmemiz mümkün değildir. Üst mahkemeye başvuru yapacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Emine Yanıkoğlu'nun katiline müebbet hapis cezası Emine Yanıkoğlu'nun katiline müebbet hapis cezası Saldırıya uğrayan eczacı: 'Canımızın tehlikede olmasını istemiyoruz' Saldırıya uğrayan eczacı: 'Canımızın tehlikede olmasını istemiyoruz'

Mahkeme, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
15:59 Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Ender, entrika için pozisyonu aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:42:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement