Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi - Son Dakika

Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi

16.04.2021 23:50

Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi Behçet hastalığı ile mücadele veren genç kadın ilk önce gözünü kaybetti, sonra yatalak kaldı, en son eşi tarafından terk edildi Eşinden gördüğü şiddet sonrası baygınlık geçiren kadın, hastaneye götürüldüğünde...

Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi

Behçet hastalığı ile mücadele veren genç kadın ilk önce gözünü kaybetti, sonra yatalak kaldı, en son eşi tarafından terk edildi

GAZİANTEP - Eşinden gördüğü şiddet sonrası baygınlık geçiren kadın, hastaneye götürüldüğünde behçet hastalığına yakalandığını öğrendi. Eşinin de terk ettiği kadına annesi bakmaya başladı.

Gaziantep'te yaşayan Lale Mines (29), 7 yıl önce evlendiği eşi tarafından iddiaya göre kayınvalidesi yüzünden şiddet görmeye başladı. Evlendikten bir yıl sonra başına aldığı darbe sonrası baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan kadın, yapılan muayene sonrasında 'behçet' hastası olduğunu öğrendi.

5 yıl önce başlayan tedavi ile iyileşme sürecine giren Mines'ın hastalığı yeniden nüksederek ilk önce bir gözünü kaybetti, bir yıl önce de yatalak kaldı. Bunca sıkıntı ile boğuşan genç kadın eşi tarafından da terk edilince annesine sığındı.

Kızının hiçbir ihtiyacını karşılayamayacak durumda olduğunu belirten anne İslim Mines, kızının evlendikten sonra bu hale geldiğini kaydetti. Maddi durumu iyi olmadığı için kızını özel hastaneye götüremediğini kaydeden Mines, "Benim kızım engelli, altını alıyorum, bez bağlıyorum, kızımı doğru dürüst bir hastaneye götüremiyorum. Özel hastaneye götürsem belki bir faydası olurdu, iyileşirdi" dedi.

"İlk önce gözünü kaybetti, sonra yatalak kaldı"

Kızının evlenmeden önce iyi olduğunu, her şeyin evlendikten sonra değiştiğini kaydeden anne Mines, "Behçet hastası benim kızım, ilk önce gözlerini kaybetti geri açıldı ama bir gözünü tamamen kaybetti, şuan yatalaktır. İlk önceleri çok iyiydi evlendirdik ama evlenince bu hale geldi. Bir gün beni çağırdılar dediler, 'kızın felç olmuş' gittim baktım hakikatten de böyle sonra hastaneye götürdük 2-3 ay Üniversite Hastanesinde yattı iyi oldu ama sonra yeniden eskisi gibi odu. Kız dedi bana vurdu ama biz görmedik, beyin damarı tıkanmış ondan dolayı felç geçirdiğini söylediler. Eşi hiç sahip çıkmadı sonra gidip evlendi şimdi 3 çocuğu var kız da benim yanımda" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı şiddet anları aklına geldikçe gözyaşlarını tutamayan Lale Mines, dili döndüğü kadar anlattığı hikayesinde, her şeyin eşimin annesi yüzünden olduğunu söyleyerek, başına darbe aldıktan sonrasını hatırlamadığını kaydetti. Talihsiz kadın şimdi eski günlerine döneceği günlerin hayaliyle yaşıyor.

Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi
Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi
Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi
Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi

Gaziantep, Darbe, Lale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi - Son Dakika


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