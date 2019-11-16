'Gördüğüm en saf ve temiz Milli Takım'

39 yaşına gelmiş olmasına karşın teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımdaki gençlere ağabeylik yapması için kadroya davet ettiği tecrübeli futbolcu, bu görevi en iyi şekilde yapmakla kalmadı, oynadığı maçlarda sahanın en iyileri arasında yer aldı. Toplam 101 defa giydiği A milli formayı ilk kez 23 Şubat 2000'de Norveç'e 2-0 yenildiğimiz özel maçta sırtına geçiren Emre ile, EURO 2020 biletini aldığımız İzlanda maçı sonrası, geçmişten bugüne milli takımda yaşanan değişimi anlattı.



Birbirimizin kıymetini bilelim



Profesyonel futbol kariyerinde yüzlerce oyuncuyla birlikte oynadığına dikkat çeken Emre, şunları söyledi: "Milli takımlarda ve kulüplerde çok sayıda iyi oyuncuyla oynadım. Ama bu takımın içinde saf, temiz tabiri caizse daha yıpranmamış duygular var. Benim gözümde en saf, en temiz oyuncu grubu. Onlar her şeyin en güzeline layıklar. Allah da onların gönlüne göre verdi. Ama şunu bütün ülkemizin bilmesini isterim... Benim milli takımda beraber oynadığım dört tane jenerasyon var. Hiçbir oyuncu, üzerindeki milli forma, arma dışında bir şey düşünerek buraya gelmedi. Onları bu anlamda bazen sokağın önüne atanlar kendilerini hesaba çekmeliler. Bu kadar saf ve temiz bir grup yakalamışken birbirimizin kıymetini bilelim.



Bu sinerjiyi devam ettirirsek EURO 2020'de başarılı oluruz



Emre Belözoğlu, milli takımın EURO 2016 dışında katıldığı tüm Dünya ve Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: "Bundan önce şampiyonaları kaçırmış milli takımlarımız dahil, eğer katılsalardı ses getirecek bir performans ortaya koyarlardı. Giden takımlarımız da hep başarılı oldular. EURO 2016'yı belki sayamayız. Orada kısmetsiz, talihsiz zamanlar yaşandı. Ama EURO 2020'de ses getirecek çok iyi bir kadroya sahibiz. Bizim için oralara gitmek zor. Oralara gittikten sonra işimiz daha kolaylaşıyor. O yüzden sinerjiyi devam ettirmemiz gerekiyor. Ben başarının geleceğini düşünüyorum. Yarı final midir, çeyrek final midir, atıyorum final midir... Bunlar kolay şeyler değil. Çok büyük takımlara karşı oynuyorsunuz. Orası başka bir arena."



ORADA HEPİMİZİN DUASI VAR



Emre, İzlanda maçında Merih Demiral'ın kafayla kale çizgisinden çıkardığı top için, "Orada hepimizin duası var. Bu bir sinerji işi. Daha önce gittiğimiz turnuvalarda bu tarz maçlar çok oynadık" ifadesini kullandı.



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