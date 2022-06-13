Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde - Son Dakika
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Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde

13.06.2022 12:15

Düğünde halay başı olan bir adam, sergilediği figürlerle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Videoyu izleyenler, "Bu halay başılık değil, adeta halay teknik direktörlüğü" yorumunda bulundular.

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu açıldı. Düğün salonları tıklım tıklım dolarken, koronavirüs salgını boyunca bu günleri bekleyen vatandaşlar da kendilerini piste attı.

FİGÜRLERİ ÇOK BEĞENİLDİ

Instagram'da paylaşıldıktan sonra kısa sürede sosyal medyada gündem olan bir vatandaşa ait halay gösterisi ise çok beğenildi. Halay figürlerini ustalıkla sergileyen kişi hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

"HALAY BAŞI DEĞİL, TEKNİK DİREKTÖR"

Halayı çok beğenilen vatandaş hakkında yapılan en çarpıcı yorum "Bu halay başı olmak değil, halay teknik direktörlüğüdür" şeklinde oldu. Vatandaş hakkında ayrıca "Halayın Pep Guardiola'sı" ifadesi de kullanıldı. Görüntülerin hangi ilimizde kaydedildiği ise henüz bilinmiyor.

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Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde - Son Dakika


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