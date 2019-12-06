Gördükleri olay sonrası kampanya başlatıp gönülleri sarıyorlar

Adıyaman'da Gençlik Merkezi'nde bulunan bir grup gönüllü öğrenci, "yaraları gönüllerimizle sarıyoruz" projesiyle köy okullarına ilk yardım malzemeleri yardımı yapıyor.

Adıyaman Gençlik Merkezi'nde bulunan 50 gönüllü öğrenci, gittikleri köy okulunda yaralanan bir öğrencinin kolunun kağıt ile sarılıp bantlandığını ve okulda ecza dolabının bulunmadığını görmeleri üzerine harekete geçti.

Gönüllü öğrenciler, "Yaraları gönüllerimizle sarıyoruz" adlı proje ile kentteki eczaneleri tek tek dolaşıp ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi topladı. Gençler, şimdi bu dolap ve malzemeleri belirledikleri 50 köy okuluna ulaştırıyor.

- "Çocuklarımızın gönüllerine girmeye çalıştık"

Adıyaman Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezindeki gönüllü öğrencilerle merkeze bağlı Elmacık köyüne geldiklerini söyledi.

Gönüllü bir öğrencinin köy ziyaretleri sırasında karşılaştığı bir olayı kendileriyle paylaştığını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Biz de bunun üzerine bir proje yapıp uygulamaya geçirmek istedik. 'Yaraları gönüllerimizle sarıyoruz' adlı proje kapsamında 50 köy okuluna ecza dolabı ve ilk yardım malzemesi temin edip ulaştırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu projeden faydalanmasını istedik. Bunun için yollara çıktık. Merkeze bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Elmacık köyündeki Elmacık Ortaokuluna geldik. Burada ecza dolabını monte ettik. Dolaba ilk yardım malzemelerini yerleştirdik. Çocuklarımızın gönüllerine girmeye çalıştık. Hem yaralarını sarıyor hem de gönüllerini girmeye çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Çocukların gözlerinde o mutluluğu gördük. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da 2019 yılını gönüllü yıl olarak ilan etmesiyle biz de gönüllü işler yapmaya devam ediyoruz."

"Gönüllere dokunmak her zaman bizi mutlu etmiştir"

Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri Zuhal Altınsöz ise proje üzerinde bir aydır çalıştıklarını belirterek, "Zaman zaman köy okullarına gidiyorduk. Gördüğümüz bir olay bizi çok üzdü ve gittiğimiz bir okulun ecza dolabının olmadığını gördük. Ekibimiz ile birlikte köy okullarına ecza dolabı kampanyası başlattık. 50 gönüllü arkadaşımız ile 50 köy okuluna ecza dolabı yapıyoruz ve içerisine ilk yardım malzemelerini yerleştiriyoruz. Yaraları sarmak ve gönüllere dokunmak her zaman bizi mutlu etmiştir. " dedi.

"Ben olaydan etkilenip durumu arkadaşlarıma söyledim

Gönüllü öğrencilerden Yusuf Kervan da yaklaşık bir ay önce gittiği bir köy okulunda öğrencilerden birinin kolunun kesildiğini gördüğünü ve öğrencinin koluna kağıt ile sarıp bantladıklarını anlatarak, "Ben olaydan etkilenip durumu arkadaşlarıma söyledim. 'Yaraları gönüllerimizle sarıyoruz' adlı proje ile eczaneleri tek tek gezip ecza dolabı için malzeme topladık. Bu malzemeleri köy okullarını gezip buradaki ecza dolaplarına yerleştiriyoruz." diye konuştu.

"Şimdi yara bandı ve pamuğumuz var

Elmacık Ortaokolu 7'inci sınıf öğrencisi Işıl Hayatçı ise gençlik merkezi gönüllülerine teşekkür ederek, "Önceden okulumuzda ecza dolabı yoktu. Herhangi bir yaralanmada bize müdahale yapılamıyordu. Şimdi ecza dolabımız, yara bandı ve pamuğumuz var." diye konuştu.