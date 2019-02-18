Son Dakika Haberleri: Göre Belediyesi'nde Zam Sevinci

Göre Belediyesi'nde Zam Sevinci

1 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Göre Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlanarak imza altına alındı.

Göre Belediyesi'nde Zam Sevinci, System.String[]
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Göre Belediyesi arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşme görüşmeleri sonuçlanarak imza altına alındı.

Toplu iş sözleşmesi imza törenine Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu, belediye başkan yardımcıları, sendika işyeri temsilcimiz ve üyelerimiz katıldı.

İmza töreninde konuşma yapan Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesinin 3 yıl süreli olarak imzalandığını kaydederek sözleşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Çelik, "Göre Belediyesi'nde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmemiz sonuçlanarak imza altına alınmıştır. 3 yıllığına imza altına aldığımız sözleşmemizle birlikte birinci yıl için yüzde 26 oranında, diğer yıllarda da devlet memurlarına yapılan zam oranı artı 3 (üç) puan şeklinde ücret artışı yapılacaktır. Aynı şekilde sosyal haklara da yüzde 26 oranında zam yapılacaktır. Başta belediye başkanımız olmak üzere toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üyelerimiz de aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar" dedi.

Göre Belediye Başkanı Mustafa Topçu da yapılan toplu iş sözleşmemizin Göre Belediyesi ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:55 Kaynak: İHA

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