Son Dakika Haberleri: Görele Belediye Başkan Erener, Göreve Başladı

Görele Belediye Başkan Erener, Göreve Başladı

1 saat önce

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar Görele Belediye Başkanlığına seçilen Tolga Erener, görevine başladı.

Görele Belediye Başkan Erener, Göreve Başladı, System.String[]
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar Görele Belediye Başkanlığına seçilen Tolga Erener, görevine başladı.

Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Hedeflerinin her zaman çalışmak olduğunu ifade eden Erener, şunları kaydetti:

"Giresun ve ilçeleri arasında en çok oy farkıyla kazanan biz olduk. Onun için gururluyuz. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Bundan sonra da durmak yok yola devam diyoruz. Görele'yi Karadeniz Bölgesi'nde en çok konuşulacak ilçe haline getireceğiz. Seçim kitapçığımızdaki projeleri reklam olsun diye yapmadık, çalışmak için yaptık. Halkın güzel bir cevap verdiği kanaatindeyiz."

Erener, halkı kucaklamaya gayret edeceklerini belirterek, "Halktan ayrı siyaset yapanın hiçbir başarı yakalama imkanı yoktur. Seçim kazanmanın yolu yalan, dolan, para harcamak değil, halkla beraber olabilmektir. Halkımız Tolga Erener'e değil, hizmete oy atmıştır. Biz de ona layık olmaya çalışacağız. Bu saatten sonra biz herkesin belediye başkanıyız. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadık, yapmayacağız da." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:47 Kaynak: AA

Giresun, Tolga Erener, Görele, Güncel
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