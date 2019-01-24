Görele Belediye Başkanı Tolga Erener 'Yılın En Başarılı Yerel Yöneticisi' Seçildi
36 dakika önce
Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu yıl 8. kez düzenlediği yılın yerel yöneticileri anketinde Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yılın başarılı yerel yöneticileri ödülüne layık görüldü.
Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu yıl 8. kez düzenlediği yılın yerel yöneticileri anketinde Görele
Belediye Başkanı Tolga Erener
, yılın başarılı yerel yöneticileri ödülüne layık görüldü.
Aldığı ödül sonrası konuşan Erener, Türkiye
'nin her yanından yerel yöneticilerin katıldığı bu platformda Görele'yi temsilen bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Alınan her ödülü önemsediklerini kaydeden Erener, "Aldığımız ödülleri son derece önemsiyor, ilçemizin ve çalıştığımız kurumun adının bu ödüllere konu olmasından dolayı yaşadığımız gurur ve mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bu ödülün ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu ödülü sadece ben değil biz yani hepimiz kazandık ve ilçemize armağan ediyoruz" dedi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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