Görele Belediyesi'nden altyapı çalışması

Görele Belediyesi tarafından Aydınlıkevler mahallesinin bir çok bölgesinde tamamlanan kanalizasyon şebeke yenileme çalışmaları Kazım Aydın caddesinde devam ediyor.



İlçenin her yerinde sorumsuz bir alt yapı için çalışmalarını sürdüren Görele Belediyesi, Aydınlıkevler mahallesi için büyük bir mağduriyet olan kanalizasyon sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını Kazım Aydın caddesinde sürdürüyor.



Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar ile ilgili Mahalle Muhtarı Şinazi Özdemir'den bilgi aldı. Belediye Başkanı Tolga Erener, kent genelinde ciddi sorun yaratan kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarının ara vermeden sürdürüldüğünü söyledi.



Önceliklerinin her zaman alt yapıda kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturmak olduğunu hatırlatan Erener, "Birçok mahallemizin alt yapısını yenileyerek, kanalizasyon sıkıntısından kurtardık. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - GİRESUN