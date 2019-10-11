Son Dakika Haberleri: Görele Belediyesi'nden altyapı çalışması
Son Dakika Güncel Görele Belediyesi'nden altyapı çalışması

Görele Belediyesi'nden altyapı çalışması

1 saat önce

Görele Belediyesi tarafından Aydınlıkevler mahallesinin bir çok bölgesinde tamamlanan kanalizasyon şebeke yenileme çalışmaları Kazım Aydın caddesinde devam ediyor.

Görele Belediyesi'nden altyapı çalışması, System.String[]

Görele Belediyesi tarafından Aydınlıkevler mahallesinin bir çok bölgesinde tamamlanan kanalizasyon şebeke yenileme çalışmaları Kazım Aydın caddesinde devam ediyor.


İlçenin her yerinde sorumsuz bir alt yapı için çalışmalarını sürdüren Görele Belediyesi, Aydınlıkevler mahallesi için büyük bir mağduriyet olan kanalizasyon sıkıntısının önüne geçmek için çalışmalarını Kazım Aydın caddesinde sürdürüyor.


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar ile ilgili Mahalle Muhtarı Şinazi Özdemir'den bilgi aldı. Belediye Başkanı Tolga Erener, kent genelinde ciddi sorun yaratan kanalizasyon şebeke hattı çalışmalarının ara vermeden sürdürüldüğünü söyledi.


Önceliklerinin her zaman alt yapıda kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturmak olduğunu hatırlatan Erener, "Birçok mahallemizin alt yapısını yenileyerek, kanalizasyon sıkıntısından kurtardık. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - GİRESUN

Görele Belediyesi, Görele, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Nobel Barış Ödülü'nü alan Abiy Ahmed Ali kimdir? Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren İtalyanlara Cengiz Ünder'den asker selamlı cevap

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görele Belediyesi'nden altyapı çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]