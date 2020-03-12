Görele Belediyespor'un hedefi play off'ta başarılı olmak

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Görele Belediyespor'un antrenörü Mehmet Ali Binen, play-off aşamasında önemli başarılara imza atmak istediklerini söyledi.

Binen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez mücadele ettikleri ligin normal sezonunu yedinci sırada tamamladıklarını belirtti.

Play-off'ta Ankara Yenimahalle Belediyespor ile eşleştiklerini dile getiren Binen, rakipleri önünde iyi sonuçlar alarak bir üst tura yükselmek istediklerini aktardı.

Binen, zor bir sürecin kendilerini beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hentbol Süper Ligindeki ilk sezonumuzda genç bir kadroyla mücadele etmemize rağmen güzel işlere imza attık. Geleceğe yönelik iyi mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Görele Belediyespor olarak play-off müsabakalarında da en iyi dereceyi elde etmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."