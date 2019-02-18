Görele'de Başarılı Kursiyerler Belgeleri Verildi

Görele
Halk Eğitim Merkezi tarafından İŞKUR
destekli istihdam garantili çağrı merkezi elemanı kursunda başarı gösterenlere belgeleri verildi.
Görele Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törende konuşan merkez müdürü Selim
Kul, kursta 25 kursiyerin başarı gösterdiğini söyledi.
Kul, İŞKUR destekli meslek edindirme kursları açmaya önem verdiklerini ifade ederek, "Halk Eğitim Merkezimiz tarafından açılan İŞKUR destekli istihdam garantili çağrı merkezi elemanı kursunda başarı gösteren 17 kursiyere belgeleri verildi. Halk Eğitim Merkezimiz tarafından İŞKUR destekli meslek edindirme kursları açmaya devam ediyoruz." dedi.
Deri tablo yapımı ve Rize
bezi dokuma kursları da açtıklarını vurgulayan Kul, "Deri tablo yapımı kursumuza katılan kursiyerlerimize İŞKUR tarafından günlük 30 lira, Rize bezi dokuma kursumuza katılan kursiyerlerimize ise günlük 40 lira ücret ödenmektedir. Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyor hem de istihdam ediliyor." diye konuştu.
Törende konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi.