Son Dakika Haberleri: Görele'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
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Görele'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

Görele'de çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Çavuşlu beldesi Merkez Mahallesi'nde, Beyli Mahallesi Muhtarı Sami Durmuş'a ait oto lastikçide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Görele, Tirebolu ve Eynesil Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürdü.

Bu sırada iş yeri sahibi Durmuş, yangın nedeniyle sinir krizi geçiren çalışanını teselli etti.

Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çavuşlu, Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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