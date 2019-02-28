Son Dakika Haberleri: Görele'de "Çocuk Meclisi" Kuruldu

Görele'de "Çocuk Meclisi" Kuruldu

46 dakika önce

Görele Belediyesi tarafından "Çocuk Meclisi" kuruldu.

Görele'de
Görele Belediyesi tarafından "Çocuk Meclisi" kuruldu.

Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının çocuklara özgüven kazandırmak ve demokrasi bilincini yerleştirmek olduğunu söyledi.

Toplumsal dayanışmaya, birliğe, yardımlaşmaya sivil kurumlarla birlikte demokratik katılımla ve kurumsal anlamda açılıma her türlü desteği verdiklerini belirten Erener, şöyle konuştu:

"Özellikle burada demokrasi bilincinden sonra vatan sevgisini, bayrak, millet sevgisini ve devlet şuurunu verebilmemiz gerektiğini inanarak bu yola çıktık. Yaptığımız bu güzel proje ile çocuklarımızı ne kadar önemsediğimizi gösteriyoruz. Diğer taraftan Görele'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine renkli bir tablo ile karşılaşmak beni çok mutlu etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:53 Kaynak: AA

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