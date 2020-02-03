Görele'de, "Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Görele'de, 'Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu' projesi - Son Dakika

Görele'de, "Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu' projesi

6 saat önce

Giresun'un Görele İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu" projesine katılan çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Görele'de,

Giresun'un Görele İlçe Müftülüğü tarafından başlatılan "Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu" projesine katılan çocuklara çeşitli ödüller verildi.

Hasanağa Merkez Camisi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Müftü İhsan Öz, çocuklara camilerin sevdirilmesi gerektiğini söyledi.

Buradan yola çıkarak projenin hayata geçirildiğini ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Ne güzel söylemişler, 'Camide namaz kılarken arka saflarda gülüşen çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına korkun.' Bu yüzden dolayıdır ki her mümin çocukların hafızalarında ve gönüllerinde kötü anı oluşturacak hal ve davranışlardan kendilerini muhafaza etmelidir. Onlara Cenab-ı Hakk'ın evleri camilerimizi sevdirmeliyiz. Oraları alıştırmalıyız."

Konuşmaların ardından çocuklara ödülleri verildi.

Törene, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Giresun, Görele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu anlar paylaşıldı
Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı! Talep patlaması yaşanıyor Halı sahada dili boğazına kaçtı, hayatını kaybetti Erzincan'da kar maskeli hırsız, mağdurların komşusu çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 17:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Görele'de, "Çocuklar Aileleri ile Birlikte Camiyle Buluştu' projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]