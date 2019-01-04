Görele'de Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Verildi

Görele
'de Türk Kızılay Giresun
Şubesi ve Karadeniz
Omurilik Felçlileri Derneğince engelli vatandaşlara 6 manuel tekerlekli sandalye ile gıda ve giysi yardımında bulunuldu.
Görele'de bir restoranda yapılan törenle engelli vatandaşlara manuel tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.
Türk Kızılay Şube Başkanı Murat Cansız, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye
'de önemli yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, Kızılay'ın savaş, deprem, sel, yangın, hastalık ve salgın hastalık gibi durumlarda mağdur kişilere yapmış olduğu yardımların devam ettiğini söyledi.
Programa, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan
Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener
, Karadeniz Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Asiye Divli, siyasi parti temsilcileri, diğer daire amirleri ve engelli vatandaşlar katıldı.