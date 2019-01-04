Son Dakika Haberleri: Görele'de Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Verildi

Görele'de Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Verildi

1 saat önce

Görele'de Türk Kızılay Giresun Şubesi ve Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğince engelli vatandaşlara 6 manuel tekerlekli sandalye ile gıda ve giysi yardımında bulunuldu.

Görele'de Engelli Vatandaşlara Tekerlekli Sandalye Verildi, System.String[]
Görele'de Türk Kızılay Giresun Şubesi ve Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneğince engelli vatandaşlara 6 manuel tekerlekli sandalye ile gıda ve giysi yardımında bulunuldu.

Görele'de bir restoranda yapılan törenle engelli vatandaşlara manuel tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Murat Cansız, burada yaptığı konuşmada, Kızılay'ın Türkiye'de önemli yardım kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, Kızılay'ın savaş, deprem, sel, yangın, hastalık ve salgın hastalık gibi durumlarda mağdur kişilere yapmış olduğu yardımların devam ettiğini söyledi.

Programa, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı Tolga Erener, Karadeniz Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Asiye Divli, siyasi parti temsilcileri, diğer daire amirleri ve engelli vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:35 Kaynak: AA

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