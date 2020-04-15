Görele'de fırtına nedeniyle okulun çatısı uçtu - Son Dakika

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Görele'de fırtına nedeniyle okulun çatısı uçtu
7 saat önce
Görele'de fırtına nedeniyle okulun çatısı uçtu Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerine yaşanan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.
Görele'de fırtına nedeniyle okulun çatısı uçtu
GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde sabah saatlerine yaşanan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.
Giresun'un Görele ilçesindeki sabah saatlerinde yaşanan fırtına nedeniyle Görele Ortaokulu'nun çatısının bir bölümü hasar gördü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüde fırtına nedeniyle çatıdan kopan parçalar binanın diğer yerlerine savruldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:05 Kaynak: İHA
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