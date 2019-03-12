Son Dakika Haberleri: Görele'de Geçici Hayvan Bakım Evi Hizmete Girdi

Görele'de Geçici Hayvan Bakım Evi Hizmete Girdi

1 saat önce

Görele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Geçici Hayvan Bakım Evi hizmete girdi.

Görele'de Geçici Hayvan Bakım Evi Hizmete Girdi, System.String[]
Görele Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Geçici Hayvan Bakım Evi hizmete girdi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, törende yaptığı konuşmada, önemli bir projeyi ilçeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımızın en azından ısınabilecek, barınabilecek, karınlarını doyurabilecekleri bir mekanları oldu. Biz bu projeyi gerçekleştirirken, standartlara uygun bir hale getirdik ve alttan ısıtma sistemleriyle en iyi tesisi açtık. Artık hayvan severlerin de elini taşın altına atma zamanları geldi. Tüm hayvan severler bizden desteklerini esirgemediği sürece bu tesis çalışmaya devam edecektir. Ben hayallerimizden birini daha gerçekleştirmenin ayrı mutluluğunu yaşıyorum."

Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş ise insani anlamda çok önemli bir tesisin açılışını yaptıklarını ifade ederek, "İlçemiz için büyük bir ihtiyaç olan bu tesisin Görele'ye kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Tolga Erener ve ekibine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bakım evinin açılışı gerçekleştirildi.

Hürriyet Mahallesi'nde, 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ve bir milyon liraya mal olan bakım evi projesinin maliyetinin yüzde 40'lık bölümü Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hibe edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Tolga Erener, Görele Belediyesi, Görele, Güncel
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