Son Dakika Haberleri: Görele'de "İyilik Kulübesi" açıldı
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Görele'de "İyilik Kulübesi" açıldı

1 saat önce

Görele'de iki gönüllü genç tarafından açılan "İyilik Kulübesi" ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Görele'de

Görele'de iki gönüllü genç tarafından açılan "İyilik Kulübesi" ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçede yaşayan Hasan Namazcı ve Esra Menteşe adlı gönüllü gençler, belediye tarafından kendilerine tahsis edilen dükkanda, esnaf ve hayırsever vatandaşlar tarafından getirilen eşyaları 10 liradan satışa sunuyor. Kazanılan miktar ise ihtiyaç sahibi aileler için kullanılıyor.

Hasan Namazcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşların getirdiği eşyaları değerlendirip ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Amaçlarının herkesi hayırlı işlere yöneltmek olduğunu belirten Namazcı, şunları kaydetti:

"Bu işe tesadüfen yöneldik. Bir gün kendi dolabımı karıştırırken, giymediğim eşyaların çokluğu beni şaşırdı ve bu eşyaları nasıl değerlendiririz derken böyle bir işe koyulduk. Güzel de oldu. Görele halkı da bize inandı ve desteğini verdi. Bu iş sayesinde birçok ihtiyaç sahibi ailelere destek olduk. İş yerimizi haftanın sadece bir günü açıyoruz."

Namazcı, kendilerine destek veren İlçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Belediye Başkanı Tolga Erener'e teşekkür etti.

Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:22 Kaynak: AA
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