Görele'de mobese sistemi hizmete girdi

Giresun'un Görele ilçesinde mobese ve plaka tanıma sistemi hizmete girdi.

Giresun'un Görele ilçesinde mobese ve plaka tanıma sistemi hizmete girdi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir emniyeti ve güvenliğini arttırmak, suç oranını en aza indirmek, kısa zamanda doğru tespit yapılabilmesi amacıyla sistemin devreye alındığını söyledi.

Alt yapı çalışmalarının belediye tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Erener, şunları aktardı:

"Hizmete giren mobese sistemi yüksek teknolojiye sahip, gece görüşü, hız, radar sistemi, plaka ve yüz tanımı özelliklerine sahiptir. İnanıyorum ki, bu sistem sayesinde ilçemiz istenilen huzura kavuşacaktır. İlçemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Görele İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ise sistemin faaliyete geçmesiyle bir ayda 5 olayın aydınlatıldığını belirterek, "İlçemize kazandırılan MOBESE sistemi içerisinde 4 hareketli olmak üzere, 27 sabit, 9 adet plaka tanıma kamerası bulunuyor. Ayrıca sistem içerisinde 10 adet görüntüleme, 3 adette plaka tanımlama noktası yer alıyor." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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