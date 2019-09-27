Görele'de okul servis araçları denetlendi

Görele'de, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla trafik ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

Görele İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından araç takip sistemi, SRC yetki belgeleri, ehliyet, sigorta evrakları, muayene, okul servisi yazısı, dur ikaz lambaları, sesli ikaz sistemleri, emniyet kemeri, öğrenci harici yolcuların olup olmadığı, servis camlarının sabitliği, kapıların otomatik olarak açılıp açılmadığını denetlendi.

Görele İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim komutanı Kıdemli Başçavuş Memiş Arı, servis araçlarına yönelik denetimlerin yıl boyunca aralıksız süreceğini söyledi.

Öğrencilerin güvenliği için alınan önlemlerin üst seviyede olduğunu aktaran Arı, "Okul çağındaki çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla sürücülerin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karşılaşabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimlerimiz yapılmaktadır." dedi.