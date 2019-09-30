Görele'de okul servis şoförleri bilgilendirildi
26 dakika önce
Giresun'un Görele ilçesinde, okul servis şoförlerine yönelik trafikte çocuk ve ilk yardım konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Giresun'un Görele ilçesinde, okul servis şoförlerine yönelik trafikte çocuk ve ilk yardım konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Görele Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri şoförlere uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.
İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Kotur ise ilk yardım konusunda servis şoförlerine bilgilendirmede bulundu.
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