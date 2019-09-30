Son Dakika Haberleri: Görele'de okul servis şoförleri bilgilendirildi
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Görele'de okul servis şoförleri bilgilendirildi

26 dakika önce

Giresun'un Görele ilçesinde, okul servis şoförlerine yönelik trafikte çocuk ve ilk yardım konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Görele'de okul servis şoförleri bilgilendirildi, System.String[]

Giresun'un Görele ilçesinde, okul servis şoförlerine yönelik trafikte çocuk ve ilk yardım konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Görele Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri şoförlere uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verdi.

İlçe Sağlık Müdürü Tuğrul Kotur ise ilk yardım konusunda servis şoförlerine bilgilendirmede bulundu.

Giresun, Görele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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