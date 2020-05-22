Görele'de otobüs terminalinde gelen yolcuların bilgileri alınarak uyarılıyor - Son Dakika

Görele'de koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde gelen yolcuların bilgileri alınarak süreçle ilgili uyarılarda bulunuluyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal Vefa Destek grubu görevlileri, şehirlerarası otobüs terminalinde, ilçeye gelen yolculara bilgilendirme yapıyor.
Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli eğitim sorumlusu Abdullah Çınar, yaptığı açıklamada, ilçeye girişi yapan yolculara 14 günlük sürede evde kalmalarını yönünde uyarıda bulunduklarını söyledi.
Bu süre zarfında vatandaşların sağlık kontrollerinin takip edildiğini belirten Çınar, "Eve ziyaretçi kabul etmemeleri yönünde gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Başka kişi ve kişilerce aynı ortamı paylaşmak durumunda mutlaka sosyal mesafede bulunarak maske takmaları konusuna uyarıyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını vatandaşlarımıza aktarıyoruz." dedi.