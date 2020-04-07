Görele'de pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtıldı - Son Dakika

Görele Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde esnafa maske ve eldiven dağıtıldı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı etkin bir şekilde mücadele verdiklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığı için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Erener, şunları kaydetti:

"İlçemizde salı günleri kurulan pazar yerindeki esnafımızı unutmadık. Onlara da sağlıklı bir şekilde alışveriş ortamı sunmak için maske ve eldiven dağıtımında bulunduk. Orada alışveriş yapan vatandaşlarımızı da sağlık tedbirleri kapsamında uyardık. Bu süreçte halkımızdan tek ricamız zorunda olmadıkça evden çıkmamalarıdır. Sosyal mesafe konusuna uymalarıdır. Sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. En önemli tedbir risk almamaktır."