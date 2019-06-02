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Görele'de son iftar

45 dakika önce

Giresun'un Görele ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen gönül sofrası iftar yemeğinde ilçe halkı bir araya geldi.

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Giresun'un Görele ilçe Belediyesi tarafından düzenlenen gönül sofrası iftar yemeğinde ilçe halkı bir araya geldi.

Görele Belediyesi Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve vatandaşların ilgi gösterdiği gönül sofrası iftar yemeğinde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Giresun AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk'ünde katıldığı gönül sofrası iftar yemeğinde Belediye Başkan Tolga Erener ve eşi Ayşegül Erener ile iftar yemeğine katılan vatandaşları tek tek selamlayarak, onlarla yakından ilgilendi.

Gönül sofrası iftar yemeğine binlerce vatandaşların bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Erener, "Gerçekten yemeğimiz büyük ilgi gördü ve bu bizi ayrıca mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Niyetlerimiz kabul olsun. Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Rabbim nice bayramlara bizleri eriştirir inşallah. Görele halkı gerçekten çok büyük. Birbirine kenetlenmiş, birbirini seviyor, birlik ve beraberlik içerisinde oluyor. Bunun en güzel örneğini bu yemeğimizde gördük. Hepiniz hoş geldiniz, hayırlı iftarlar diliyorum" dedi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Cemal Öztürk, Giresun, Görele, Güncel
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