Görele'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Görele Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanında belediye tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara 5 bin aşure dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Tolga Erener, yaptığı konuşmada, Aşure Günü'nün paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin, sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olduğunu söyleyerek, "Muharrem ayına girdik. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin. Muharrem ayı çok faziletli bir ay. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim birbirimize karşı olan sevgimizi ve saygımızı, üzerimize vermiş olduğu bolluğu arttırsın." dedi.

Etkinliğe Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.