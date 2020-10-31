Görele'de yaralı karaca koruma altına alındı - Son Dakika

Görele'de yaralı halde bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vatandaşlar, ilçeye bağlı Haydarlı köyü sınırları içerisinde sağ boynuzu kırılmış ve sol bacağından yaralı olarak buldukları karacayı Görele Jandarma Karakol Komutanlığına getirdi.

Jandarma personelinin yiyecek ve su verdiği karaca, daha sonra tedavi edilmek üzere Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.