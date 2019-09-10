Son Dakika Haberleri: Görele'de yeni emniyet müdürlüğü binası yapılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Görele'de yeni emniyet müdürlüğü binası yapılıyor

15 dakika önce

Görele'de emniyet müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Görele'de yeni emniyet müdürlüğü binası yapılıyor, System.String[]

Görele'de emniyet müdürlüğünün yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Bahçelievler Mahallesinde yapımına başlanan bina bin 466 metrekare alan üzerine 3 kat olarak inşa edilecek.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, törende yaptığı konuşmada, polis merkezlerinin devlet otoritesinin simgesi, devletin şefkatli elinin aynası olduğunu söyledi.

Bina ile ilçenin kapsamlı emniyet müdürlüğüne sahip olacağını söyleyen Erener, "Belediyemiz, kaymakamlığımız, milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle beraber ortak istişare ile emniyet müdürlüğümüzü yatırım programına alındı, ihalesi yapıldı bugünde hayırlısıyla temelini atıyoruz. Çok kısa zamanda yapımı tamamlanacak olan emniyet binamız halkımızın hizmetine girecektir." dedi.

Görele İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ise binada trafik tescil ve polis merkezinin de bulacağını, 400 gün içerisinde teslim edileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından binanın temeli atıldı.

Bahçelievler, Görele, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'daki anadolu adalet sarayı önünde silahlı saldırı (1)
Turist sandığı kişilere yardım etmeye çalışırken parasını çaldırmış Anadolu Adalet Sarayı'nda silahlı saldırganın yakalanma anı kamerada! İranlı şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 14:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görele'de yeni emniyet müdürlüğü binası yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]