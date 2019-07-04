Son Dakika Haberleri: Görele Dondurması'nda tescil sevinci
Son Dakika Güncel Haber

Görele Dondurması'nda tescil sevinci

13 dakika önce

Krema kıvamıyla öne çıkan "Görele Dondurması"nın coğrafi işaret alarak tescillenmesi ilçeyi sevindirdi.

Görele Dondurması'nda tescil sevinci, System.String[]
Krema kıvamıyla öne çıkan "Görele Dondurması"nın coğrafi işaret alarak tescillenmesi ilçeyi sevindirdi.
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, dondurmacı esnafını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğunu ve dondurmanın tescil edildiğini anımsattı.
Süt, şeker, salep ve meyan kökü ile doğal olarak hazırlanan ve asırlık geçmişe sahip olan Görele Dondurması'nın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Erener, "Coğrafi işaretleme için gerekli girişimleri yaptığımız Görele dondurmasını nihayet markalaştırdık. Görele Dondurması, bu yöreye has bir lezzet. Ancak bugüne kadar adını Türkiye'ye ve dünyaya duyuramamış yerel bir tat. İlçemizin önemli bir markası." dedi.
Erener, tescil aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:16 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra acı haberi geldi Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının nikah şahidi oldu Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu Sokak ortasındaki vahşi cinayeti kameralar anbean kaydetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Görele Dondurması'nda tescil sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]