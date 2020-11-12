Görele İlçe Emniyet Müdürlüğünün yeni binası hizmete girdi - Son Dakika

Giresun'un Görele ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü binası törenle hizmete girdi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Metin Maytalman, yeni emniyet binasının ilçeye hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ise ilçenin modern bir emniyet müdürlüğü binasına kavuştuğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış törenine Görele Kaymakamı Murat Özdemir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.