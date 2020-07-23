Görele Kaymakamı Ermiş için veda programı düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'un Çatalca ilçesine atanan Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş için veda programı düzenlendi.

İlçedeki mesire alanında düzenlenen programda konuşan Ermiş, Görele'de birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler yaptıklarını, projeler ortaya koyduklarını söyledi.

Artık Görele'ye veda etme vakti geldiğini dile getiren Ermiş, şöyle devam etti:

"Hüsnü niyet öyle bir kimyadır ki şişeyi elmasa, toprağı altına dönüştürür. İyi niyetli yöneticilerle beraber çalıştığını zaman ciddi bir sinerji ortaya çıkıyor. Bu sinerji ile birlikte imkansızlıkları başarmaya başlıyorsunuz. Biz de çalışmalarımızı hep bu hedef doğrultusunda sürdürdük. Burada güzel arkadaşlıklar ve dostluklar edindik. Burada her zaman bir kapım olacağının bilinciyle buradan ayrılıyorum. Her şey gönlünüzce olsun."

Belediye Başkanı Tolga Erener ise Görele için her zaman bir olduklarını belirterek, "Beraberce uyum içerisinde ilçemize çok güzel hizmetler yaptık. Kaymakamımız gerçekten ilçemize hoş bir seda bırakarak veda ediyor. Kendisine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde başarılar diliyorum." dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Erener, Ermiş'e plaket takdim ederek, ilçenin simgesi ve kültürü olan kemençe hediye etti.