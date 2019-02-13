Son Dakika Haberleri: Görele'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunu 101. Yıldönümü Kutlandı

Görele'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunu 101. Yıldönümü Kutlandı

5 saat önce

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Görele'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunu 101. Yıldönümü Kutlandı, System.String[]
Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Görele'nin kurtuluşunun 101. yıldönümü sebebiyle düzenlenen törene Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Görele Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başlayan kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün kutlama mesajları okundu.

Programda bir konuşma yapan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, "101 yıl önce geldikleri gibi giden Rusların arkalarında bıraktıkları Ermeni çetelerinin yaptıkları katliamların üzerinden bir asır geçti, bir asır değil birkaç asır geçse de o günlerin acısını Görele halkı asla unutmayacaktır" dedi. "Yıllar önce Göreleliler yaşlısıyla genciyle kadınıyla işgale karşı kahramanca mücadele ettik" diyen Erener, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu böylesi kahramanlıkların ve yiğitliklerin vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda etmişlerin öyküleriyle doludur. Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutladığımız bu günde bütün dünyaya mesajımız barış, sevgi ve kardeşliktir" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:00 Kaynak: İHA

Giresun, Görele, Güncel
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