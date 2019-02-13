Son Dakika Haberleri: Görele'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

Görele'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü

7 saat önce

Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Görele'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü, System.String[]
Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele halkının genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle düşman işgaline karşı kahramanca mücadele ettiklerini söyledi.

Erener, ilçe halkının sonsuza kadar bağımsız ve hür yaşamak uğruna, başta canları olmak üzere her şeylerini feda ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan, unutulmaz kahramanlıklara imza atan bir halktır. Bu halkla yıllar süren ve birçok cephede devam eden, savaşlar kazanıldı, bu gün özgür, ayakları üzerinde duran bağımsız bir devlete sahip olduysak atalarımızın vermiş olduğu bu onurlu mücadelenin sayesinde bu günlere geldiğimizi hiç unutmuyoruz."

Tören, geçit töreninin ardından sona erdi.

Törenin ardından Görele Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:41 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Görele, Güncel
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